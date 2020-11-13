İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Virgil van Dijk ve Joe Gomez'in sakatlıkları sonrası ara transfer dönemidne mutlaka bir takviye yapmak istiyor. Standard'da yer alan habere göre Liverpool, bu doğrultuda listesinin ilk sırasına Leipzig'den Dayot Upamecano'yu koymuş durumda.

Upamecano, şu anda Avrupa transfer piyasasının en popüler isimlerinden biri konumunda. Önümüzdeki yaz 40 milyon Pound'luk bir ücret ile Avrupa'nın devlerinden birine transfer olabileceği aktarılmakta.

Mevcut durumda sezon sonunu beklemesi zor olarak aktarılan Liverpool'da Jurgen Klopp'un Ocak ayında bir hamle yapmak istediği ve bu doğrultuda Upamecano'nun yanı sıra Schalke forması giyen milli yıldızımız Ozan Kabak, Brighton'dan Ben White ve Torino'dan Bremer'i listesinde tuttuğu aktarılıyor.