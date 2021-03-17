Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, Amerikan Beyzbol Ligi takımı Boston Red Sox'ın sahiplerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Amerikan basını Boston Globe'ın haberine göre James, Red Sox'un sahibi olan Fenway Sports Group'un (FSG) "açıklanmayan sayıda" hissesini satın aldığını bildirdi. 36 yaşındaki yıldız basketbolcunun yakın arkadaşı ve iş ortağı Maverick Carter ile birlikte hareket edeceği öğrenildi. İkilinin şirket tarihinde Afrika soyundan gelen üyeler olacakları belirtildi.

LeBron James, daha önce de Liverpool'un yüzde 2'lik hissesini satın almıştı.