Liverpool'un, Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ousmane Dembele'yi bonservis ödemeden kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü

TEAMtalk'ta yer alan habere göre hücum hattını güçlendirmek isteyen Liverpool, Barcelona ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Fransız futbolcu Ousmane Dembele ile ilgileniyor.

İddiaya göre Ocak ayında Liverpool, sezon sonu takıma katılması için Dembele ile görüşmelere başlayabilir.

Jurgen Klopp'un hücum hattından yeterli verimi alamadığı ve bu yüzden takımın yeni takviyeler düşündüğü de aktarılanlar arasında yer alıyor.





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