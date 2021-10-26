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liverpool'un hedefi Jude Bellingham

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un hedefi Borussia Dortmund forması giyen genç orta saha Jude Bellingham. İddialara göre Jürgen Klopp, genç yıldız adayını kadrosunda görmek istiyor.

26 Ekim 2021, Salı 18:41 Son Güncelleme:
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liverpool'un hedefi Jude Bellingham

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un, Jude Bellingham'ı kadrosuna katmak istdediği ancak Dortmund'un genç futbolcuyu kolay kolay bırakma niyetinde olmadığı iddia edildi.

Bild'de yer alan habere göre Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp genç oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. Ancak Dortmund ise Bellingham'ı kadroda tutmak için çaba sarf ediyor.

İddialara göre Dortmund ancak 120 Milyon Euro civarı bir bonservis teklifi gelmesi halinde oyuncunun takımdan ayrılmasını düşünebilir.

18 yaşındaki genç İngiliz, bu sezon Dortmund forması ile çıktığı 14 maçta 3 gol ve 6 asistlik performans göstermiş durumda.


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