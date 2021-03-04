Liverpool'un eski yıldızı Daniel Agger, dövmeci oldu
Bir dönem Liverpool forması giyen Danimarkalı futbolcu Daniel Agger, 2016 yılında emekli olduktan sonra dövmeciliğe merak sardı. Henüz 31 yaşında futbol kariyerini sonlandıran Danimarkalı defans oyuncusu vücudundaki dövmelerle de dikkat çekiyordu.
Liverpool'un ve Danimarka Milli Takımı'nın eski futbolcusu Daniel Agger, emekliliğinin ardından hayatını dövme sanatçısı olarak geçiriyor.
Kırmızılarda 2006-2014 yılları arasında forma giyen Agger, İngiliz ekibiyle 231 maça çıktı. Danimarkalı stoper, dövmeleri ve hırçın futboluyla kendinden söz ettiriyordu.
Kanalizasyon şirketine 450 bin poundluk yatırım yaptı
Agger öte yandan, 2013 yılında Danimarka'daki kanalizasyon sistemlerini yöneten 'KloAgger' adlı bir kanalizasyon şirketine 450 bin poundluk yatırım yapmıştı.