Liverpool'un eski futbolcusu Mohamed Sissoko'dan Sadio Mane açıklaması
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa çok yaklaşan ve en yakın rakibine fark atan Liverpool'da Jurgen Klopp'un prensi Sadio Mane'nin sezon sonu Real Madrid'e gideceği iddia edildi. İddia sahibi ise Liverpool'un eski futbolcusu Mohamed Sissoko.
İngiltere Premier Lig'de Jurgen Klopp ile vites arttıran ve performansı her maç bir üst noktaya çıkan Sadio Mane'nin bir sonraki durağının Real Madrid olacağı iddia edildi. İspanyol kulübü ile adı sezon başında da sıkça anılan 27 yaşındaki Senegalli futbolcunun nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.
EuropaCalcio'nun haberine göre bu transfer haberine farklı boyut kazandıracak bir isimden yanıt geldi. Liverpool'un eski futbolcusu Mohamed Sissoko, yaptığı açıklamada Real Madrid için Mane'nin çok iyi bir seçenek olduğunu ve transferin bu yaz biteceğine inandığını belirtti.