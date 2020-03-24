İngiltere Premier Lig'de Jurgen Klopp ile vites arttıran ve performansı her maç bir üst noktaya çıkan Sadio Mane'nin bir sonraki durağının Real Madrid olacağı iddia edildi. İspanyol kulübü ile adı sezon başında da sıkça anılan 27 yaşındaki Senegalli futbolcunun nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

EuropaCalcio'nun haberine göre bu transfer haberine farklı boyut kazandıracak bir isimden yanıt geldi. Liverpool'un eski futbolcusu Mohamed Sissoko, yaptığı açıklamada Real Madrid için Mane'nin çok iyi bir seçenek olduğunu ve transferin bu yaz biteceğine inandığını belirtti.

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