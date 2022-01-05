Liverpool'da Covid-19 krizi büyüyor. Lig Kupası Yarı Final eşleşmesinin ilk maçında yarın (6 Ocak) Arsenal ile deplasmanda karşılaşacak Liverpool'da kadro anlamında yaşanan sorun neticesinde kalede tek opsiyon olarak eski Beşiktaşlı Loris Karius kalmıştı. Son olarak 2017-18 sezonunda Liverpool forması giyen Alman kaleci, Beşiktaş ve Union Berlin'de kiralık geçirdiği dönemler sonrası bu sezon Liverpool'a dönmüştü. Covid-19 vakaları yaşanmadan önce Karius'un devre arasında takımdan ayrılması bekleniyordu. Fakat Karius önemli bir şansı elde edemeden Arsenal maçının ertelendiği haberi geldi.

Erteleme kararı

Covid-19, İngiltere'de futbol maçlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Daha önce Premier Lig'de birçok karşılaşma takımlarda yaşanan vakalar nedeniyle ileri tarihlere ertelenmişti. Covid-19'un önüne geçtiği son maç ise Arsenal ile Liverpool arasında oynanacak Lig Kupası Yarı Finali oldu. Liverpool'da futbolcular ve teknik ekipte çıkan vakalar nedeniyle karşılaşma 20 Ocak Perşembe gününe ertelendi.

Öte yandan iki takımda da teknik direktörler geçtiğimiz hafta oynanan lig maçlarında görev alamadı. Konuk ekipte teknik direktör Jurgen Kloop, deplasmanda Chelsea ile 2-2 berabere kalınan karşılaşmada, testinin pozitif çıkması nedeniyle yer alamamıştı. Aynı durum Arsenal'de de yaşandı. Teknik direktör Arteta, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Manchester City karşılaşmasında takımını yalnız bırakmak zorunda kalmıştı. Arsenal o karşılaşmadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı.

Son maçı Şampiyonlar Ligi finaliydi!

Loris Karius, Liverpool forması altında son maçına 26 Mayıs 2018'de çıkmıştı. Karius, Liverpool'un Real Madrid'e 3-1 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi Finali'nde yaptığı hatalarla maça damga vurmuştu. Kiev'de oynanan finalde yaptığı hatalarla gündem yaratan Karius, sonrasında Liverpool'dan ayrılarak Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

Antrenman tesisi kapatıldı!

Liverpool'da Klopp'un yokluğunda asistanı Pep Lijnders'in da Covid-19 testi pozitif çıktı. Bu gelişme sonrası Liverpool, antrenman tesislerini kapatma kararı aldı.