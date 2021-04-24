Newcastle United ile evinde son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Liverpool'un 2021 kabusu devam ediyor.

Premier Lig'de 2021 yılında evinde oynadığı 9 maçın sadece 1 tanesini kazabildi. Bu maçların 2'sinde berabere kalan Kırmızılar, 7 karşılaşmada sahadan boynu bükük ayrıldı ve sadece 5 puan toplayabildi. Geçen sezonu İngiltere Premier Lig'de şampiyon tamamlayan Liverpool maç başına 0,44'lük puan ortalaması şaşkınlık yarattı.

92 takımda 91. sırada

Liverpool, bu alanda sadece 4 puan toplayabilen Fulham'ı geride bırakırken İngiltere'de en iyi dört ligin takımlarının baz alındığı istatistikte 92 takım arasında 91. sırada yer alabildi.







