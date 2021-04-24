MENÜ

Liverpool'un 2021 kabusu devam ediyor

Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa uzanan Liverpool, 2021 yılında evinde adeta kabusu yaşıyor. Premier Lig'de bu yıl evinde oynadığı 9 maçın sadece 1'ini kazanabilen Kırmızılar, maç başına 0,44 puan ortalaması yakalayabildi. İngiltere'de en iyi dört ligin takımlarının baz alındığı istatistikte 92 takım arasında 91. sırada yer alan Liverpool sadece Fulham'ı geride bırakabildi.

24 Nisan 2021, Cumartesi 17:14 Son Güncelleme:
- A +
Liverpool'un 2021 kabusu devam ediyor

Newcastle United ile evinde son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan Liverpool'un 2021 kabusu devam ediyor.

Premier Lig'de 2021 yılında evinde oynadığı 9 maçın sadece 1 tanesini kazabildi. Bu maçların 2'sinde berabere kalan Kırmızılar, 7 karşılaşmada sahadan boynu bükük ayrıldı ve sadece 5 puan toplayabildi. Geçen sezonu İngiltere Premier Lig'de şampiyon tamamlayan Liverpool maç başına 0,44'lük puan ortalaması şaşkınlık yarattı.

92 takımda 91. sırada

Liverpool, bu alanda sadece 4 puan toplayabilen Fulham'ı geride bırakırken İngiltere'de en iyi dört ligin takımlarının baz alındığı istatistikte 92 takım arasında 91. sırada yer alabildi.


İlgili Haberler
Zeki Çelik, Sevilla'nın gündeminde


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...