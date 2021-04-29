İngiltere Premier Lig'de Liverpool forması giyen milli futbolcu, kariyerini ve İngiltere'de yaşadıklarını anlattı.

Liverpoolfc.com'a konuşan Ozan, "Şampiyonlar Ligi, Bundesliga ve Premier Lig beni olgunlaştırdı. Galatasaray 'da ve Liverpool'da çok fazla taraftar var ve onları mutlu etmeniz gerekiyor. Bu durum sizi çok çabuk olgunlaştırır bende de aynısı oldu. Bu yüzden Liverpool'daki adastasyon sürecim zor olmadı" dedi.

Liverpool formasıyla çıktığı ilk maç olan 3-1 kaybettikleri Leicester City karşılaşmasından söz eden milli futbolcu, "75. dakikaya kadar her şey yolunda gitti. Sonrasında talihsiz şeyler oldu. Ama bence futbolda ne olursa olsun olanları unutmalısın ve devam etmeli ve devam etmelisin. Geçmişi unutmalısın. Ben de aynen öyle yaptım. Anı unuttum ve bu oyundan sonra elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ama dürüst olmak gerekirse, gerçekten çok üzüldüm. Ama takım arkadaşlarım, menajerim, herkes beni destekledi" ifadelerini kullandı.









"Tehlikenin nereden geleceğini tahmin etmelisin"

Karşılaşma esnasında nasıl bir savunma yaptığından bahseden Ozan Kbak, "Bir savunmacı olarak, tehlikenin kokusunu almanız gerektiğini ve pozisyon öncesi yaşanacakları önceden görmeniz gerektiğini düşünüyorum. Tehlikenin nerede olduğunu tahmin etmelisin ve oraya gitmen gerekiyor. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum" Zeki olmalısın. Ben de tam olarak bunu yapmaya çalışıyorum ama bu da deneyimle ilgili bence" dedi.









"Her forveti analiz ediyorum"

Ozan maçlara nasıl hazırlandığı yönündeki soruya ise "Maçtan önce her forvet oyuncusunu video analiziyle analiz ediyorum. Burada çalışan adamlardan videolarını soruyorum ve üzerinde çalışıyorum. Maçtan önce hangi ayağın daha güçlü olduğunu ve bu forvetin yeteneklerinin ne olduğunu biliyorum. Bana çok yardımcı oluyor çünkü o zaman sonraki hareketlerini tahmin etmek daha kolay" yanıtını verdi.





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"Van Dijk bana yardımcı oluyor"

Milli yıldızımız takım arkadaşı Van Dijk ile ilgili de "O bana futbol zihniyetimizle ilgili küçük ipuçları verdi," diye ekliyor. "Savunucuların birbirlerini daha iyi anladığını düşünüyorum ve nasıl oynadığımız veya ne yapmam gerektiğiyle ilgili bazı küçük ipuçları verdi. Oyunuma yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.