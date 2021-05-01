Bu yaz düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesinde İngiltere'ye yıldız futbolcu Jordan Handerson'dan kötü haber geldi.

Sakatlığı süren 30 yaşındaki futbolcunun İngiltere'nin EURO 2020 kadrosunda yer alamayabileceği belirtildi. Oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Henderson'ın antrenmanlara başlamasının yakın olmadığını, haftalarca sürebileceğini söyledi.

2,5 aydır forma giyemiyor

Son olarak Premier Lig'de 20 Şubat'ta oynanan Everton maçında sahadaki yerini alan deneyimli orta saha, o tarihten bu yana 2 ayı aşkın bir süredir formasından uzak. Bu sezon Liverpool ile toplam 28 maça çıkan yıldız futbolcu, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.