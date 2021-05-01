Liverpool'lu Handerson EURO 2020'yi kaçırabilir
Liverpool'da forma giyen Jordan Handerson'un sakatlığı nedeniyle bu yaz düzenlenecek EURO 2020'de İngiltere kadrosunda yer alamayabileceği duyuruldu. Son olarak Premier Lig'de 20 Şubat'ta oynanan Everton maçında sahadaki yerini alan 30 yaşındaki futbolcu, o tarihten bu yana 2 ayı aşkın bir süredir forma giyemiyor.
Bu yaz düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesinde İngiltere'ye yıldız futbolcu Jordan Handerson'dan kötü haber geldi.
Sakatlığı süren 30 yaşındaki futbolcunun İngiltere'nin EURO 2020 kadrosunda yer alamayabileceği belirtildi. Oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Henderson'ın antrenmanlara başlamasının yakın olmadığını, haftalarca sürebileceğini söyledi.
2,5 aydır forma giyemiyor
Son olarak Premier Lig'de 20 Şubat'ta oynanan Everton maçında sahadaki yerini alan deneyimli orta saha, o tarihten bu yana 2 ayı aşkın bir süredir formasından uzak. Bu sezon Liverpool ile toplam 28 maça çıkan yıldız futbolcu, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.