İngiltere Aston Villa maçında Liverpool'a 3 puanı getiren golü kaydeden Brezilyalı kaleci Alisson Becker'i konuşuyor.

Karşılaşmanın 90+5. dakikada korner pozisyonunda kalesini terk eden Alisson, kafa vuruşuyla topu ağlara göndermiş ve Kırmızılılar'ın sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrılmasını sağlamıştı. Brezilyalı file bekçisi böylelikle Premier Lig'de gol atan 6. kaleci olmayı başardı. 2001 yılında Danimarkalı efsane kaleci Peter Schmeichel, Aston Villa formasıyla rakip ağları havalandırmayı başarmıştı.

Schmeichel'ı 2004 yılında Blackburn Rovers'lı Brad Friedel takip ederken 2007'de Tottenham'lı Paul Robinson ve 2012'de Everton'lı Tim Howard gol sevinci yaşayan kaleciler oldular.





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Son gol 2013'te atılmıştı

Bir kaleciden gelen son gol ise 2013 yılındaydı. O golün sahibi ise Stoke City forması giyen Bosnalı kaleci Asmir Begovic'ti. Bu golden 8 yıl sonra ise Alisson Becker, rakip ağları sarsmayı başardı.