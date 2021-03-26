İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, bu sezon birçok sakatlık sorunu nedeniyle ciddi sıkıntı yaşamışken önümüzdeki sezona geniş bir kadro için transfer çalışmaları başladı. Tuttosport'un iddiasına göre Liverpool, Torino'nun sağ beki Wilfried Singo için bir transfer teklifinde bulundu.

Torino ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki sağ bek için Liverpool'un 20 milyon Euro önerdiği belirtilmekte. Torino'nun ise bu teklifi reddettiği ve Singo için 30 milyon Euro düzeyinde bir bonservis talep ettiği aktarılıyor.

Bu sezon Torino ile İtalya Serie A'da 21 maça çıkan 20 yaşındaki sağ bek; 1 gol, 3 asistlik de hücum katkısı sağladı.