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Liverpool'dan Süper Lig'e transfer! Antalyaspor ve Başakşehir, Ojo'yu istiyor...

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ve Başakşehir'in, bonservisi Liverpool'da olan Sheyi Ojo ile ilgilendiği belirtildi.

20 Mayıs 2022, Cuma 20:08 Son Güncelleme:
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Liverpool'dan Süper Lig'e transfer! Antalyaspor ve Başakşehir, Ojo'yu istiyor...

Süper Lig 'de sezonun son haftasına girilirken takımlarda  transfer hareketliliği başladı.

Liverpool'un 24 yaşındaki kanat oyuncusu Sheyi Ojo için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sol kanat pozisyonunun dışında sağ kanat ve merkezde de forma giyebilen 1.79 boyundaki oyuncu Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.

Bu sezon daha fazla forma şansı bulabilmesi adına Liverpool'un Championship takımlarından Milwall'e kiraladığı İngiliz oyuncuya Antalyaspor ve Başakşehi'in yakın ilgi gösterdiği belirtildi.

ALT YAŞ KATEGORİLERİNİN TAMAMINDrA OYNADI

Atletik yapısı ve süratiyle dikkat çeken sol kanat oyuncusu İngiltere U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 takımlarında toplam 42 maça çıkan Ojo, 5 kez fileleri havalandırdı.

OSAYİ SAMUEL İLE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Sheyi Ojo ismi  Fenerbahçe 'nin iki sezon önce Queen Park Rangers'tan transfer ettiği Bright Osayi-Samuel'i de hatırlattı.

(Hürriyet)

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