Süper Lig 'de sezonun son haftasına girilirken takımlarda transfer hareketliliği başladı.

Liverpool'un 24 yaşındaki kanat oyuncusu Sheyi Ojo için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Sol kanat pozisyonunun dışında sağ kanat ve merkezde de forma giyebilen 1.79 boyundaki oyuncu Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.

Bu sezon daha fazla forma şansı bulabilmesi adına Liverpool'un Championship takımlarından Milwall'e kiraladığı İngiliz oyuncuya Antalyaspor ve Başakşehi'in yakın ilgi gösterdiği belirtildi.

ALT YAŞ KATEGORİLERİNİN TAMAMINDrA OYNADI

Atletik yapısı ve süratiyle dikkat çeken sol kanat oyuncusu İngiltere U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 takımlarında toplam 42 maça çıkan Ojo, 5 kez fileleri havalandırdı.

OSAYİ SAMUEL İLE BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Sheyi Ojo ismi Fenerbahçe 'nin iki sezon önce Queen Park Rangers'tan transfer ettiği Bright Osayi-Samuel'i de hatırlattı.

(Hürriyet)