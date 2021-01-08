İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, savunma hattına büyük bir yıldızı eklemek istiyor. Daily Mail'in haberine göre Liverpool, Real Madrid'den Sergio Ramos'u kadrosuna katmak istiyor.

Sergio Ramos'un Real Madrid ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Oyuncu için en ciddi talibin PSG olduğu belirtilirken Liverpool'un da devreye girdiği aktarılıyor.

Jurgen Klopp, bu sezon Virgil van Dijk ve Joe Gomez'in yaşadığı sakatlık sorunları sonrası devre arasında bir stoper transferi yapmak istiyor. Fakat Sergio Ramos için bu durum mümkün değil ve oyuncuyu sezon sonu kadroya katmak adına temasa geçilmesi planlanıyor.