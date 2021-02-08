İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, önümüzdeki sezon için transfer hedeflerini belirliyor. OK Diario'nun haberine göre Liverpool, Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusu Vinicius Jr'ı kadrosuna katmak istiyor.

Özellikle Liverpool Menajeri Jurgen Klopp'un oyuncuyu çok beğendiği ve son dönemdeki performansı nedeniyle piyasa değeri kısmen düştüğü için yaz transfer döneminde harekete geçileceği belirtiliyor.

Real Madrid, oyuncunun gidişine anlayışla yaklaşabilecek olsa da elinden tamamen kaçırmamak adına ilerleyen dönem için bir satın alma maddesi eklemek istiyor. İki takım arasındaki görüşmelerin yakın zamanda başlayacağı belirtilmekte.