İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan yıldız savunmacısı Virgil van Dijk'ın yerine takviye yapmak adına çalışmalarına hız vermiş durumda. ESPN'e göre İngiliz devinin gündemine gelen son isim Inter'den Milan Skriniar oldu.

Yaz transfer döneminin son bölümünde bir başka Premier Lig ekibi Tottenham'ın Skriniar'ı kadrosuna katmak üzere olduğu belirtilirken Tottenham'ın bu transfer adına ısrarı sürüyor. Liverpool'un da Van Dijk'ın boşluğunu doldurmak adına Skriniar'ı listesine eklediği belirtilmekte.

Ozan Kabak detayı

Liverpool'un Schalke 04 forması giyen milli yıldızlarımızdan Ozan Kabak ile de ilgilendiği belirtilmekteydi. Fakat yaz döneminde Skriniar'ın Tottenham'a gitme ihtimaliyle Inter de Ozan için devreye girmişti.

Diego Godin'in Cagliari'ye transferi sonrası Inter'de başarılı stoper Milan Skriniar'ın da İngiliz ekibi Tottenham'a transfer olması bekleniyordu. Bu durum sonrası İtalyan basını savunmada büyük değişim yaşaması muhtemel Conte'nin Inter'inin listesine iki ismi almış olduğunu aktarıyordu. Bunlardan biri Fiorentina forması giyen Nikola Milenkovic iken diğeri ise Schalke 04 kadrosunda yer alan başarılı milli oyuncumuz Ozan Kabak'tı.



