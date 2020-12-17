Liverpool, Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'u takımda tutmak için çaba sarf ederken bir yandan da alternatifleri için çalışmalar yürütüyor. Le10Sport'a göre Liverpool, Lille forması giyen Renato Sanches'i listesine ekledi.

Wijnaldum'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Liverpool ile henüz resmi bir anlaşmaya varamadı. Wijnaldum, söylentiler doğrultusunda Barcelona'ya giderse Bayern Münih sonrası Lille'de tekrar performansı yükselen Renato Sanches, Liverpool'un öncelikli transfer hedefi olacak.



