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Liverpool'da yeni hedef Renato Sanches

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, biten sözleşmesi nedeniyle takımdan ayrılması gündemdeki Georginio Wijnaldum'un olası boşluğunu Lille'den Renato Sanches ile doldurmak istiyor.

17 Aralık 2020, Perşembe 17:08 Son Güncelleme:
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Liverpool'da yeni hedef Renato Sanches

Liverpool, Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'u takımda tutmak için çaba sarf ederken bir yandan da alternatifleri için çalışmalar yürütüyor. Le10Sport'a göre Liverpool, Lille forması giyen Renato Sanches'i listesine ekledi. 

Wijnaldum'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Liverpool ile henüz resmi bir anlaşmaya varamadı. Wijnaldum, söylentiler doğrultusunda Barcelona'ya giderse Bayern Münih sonrası Lille'de tekrar performansı yükselen Renato Sanches, Liverpool'un öncelikli transfer hedefi olacak. 


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