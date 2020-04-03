Almanya Bundesliga'da zirveye oynayan takımların başında gelen Leipzig'in golcüsü Timo Werner'in sezon sonunda Liverpool'a transferine tüm spor kamuoyu kesin gözüyle bakıyordu. Ancak corona virüs sahadaki futbolcu etkilediği gibi transferi de etkisi altına aldı.

Timo Werner'in sözleşmesinde yer alan, nisan ayı içerisinde kullanılması şartıyla, 58 milyon euro'luk bir serbest kalma bedelini Liverpool'un değerlendirmesi bekleniyordu. Corona virüs sebebiyle ligler ertelenince, Liverpool transferi askıya aldı.

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İngiliz kulübünün maddi olarak zor günlerin beklediği ve eldeki futbolcularla devam etme kararı aldığı öğrenildi. Jürgen Klopp'un çok istediği bir isim olmasına rağmen dünyada yaşanan pandemiden dolayı transfer politikası da değişkenlik gösterecek gibi duruyor.

Daily Mail

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