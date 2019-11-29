Liverpool'da şok! Fabinho uzun süre yok..

Liverpool'un başarılı oyuncusu Fabinho, son oynanan Napoli maçında sakatlanmıştı. Brezilyalı orta saha oyuncusunun kaç hafta sahalardan uzak kalacağı belli oldu.

29 Kasım 2019, Cuma 16:24
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Liverpool'da şok! Fabinho uzun süre yok..

Liverpool'a geçtiğimiz sezon gelen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho etkili performansı ile takımın önemli oyuncularından biri oldu. Son oynanan Napoli maçında sakatlanan ve yerini 19.dakikada Wijnaldum'q bırakan Fabinho'nun ne kadar sahalardan uzak kalacağı belli oldu.

Fabinho 6-8 hafta yok

Fabinho 6 ila 8 hafta arasında formasından uzak kalacak. Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynayacağı Salzburg maçı ile Dünya Kulüpler Kupası maçlarında da görev alamayacak Fabinho ligde de en az 8 maç kaçırması bekleniyor.

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