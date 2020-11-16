İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Virgil van Dijk ve Joe Gomez'in uzun süreli sakatlıkları nedeniyle ara transfer döneminde bir takviye yapmayı planlarken sürpriz bir isim gündeme geldi. SIC Noticias'ın haberine göre Liverpool, Olympiacos'un Portekizli savunmacısı Ruben Semedo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Stoper transferi adına Schalke forması giyen milli yıldızımız Ozan Kabak, Leipzig'den Dayot Upamecano ve Napoli'den Kalidou Koulibaly gibi isimlerle ilgilendiği belirtilen Liverpool'un menajeri Jurgen Klopp'un Olympiacos foramsı giyen Portekizli oyuncu Ruben Semedo'yu da listesine eklediği ve ocak ayında bir hamle yapmaya hazırlandığı iddia ediliyor.