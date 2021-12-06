Liverpool'un yarın Şampiyonlar Ligi'nde Milan'a konuk olacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Jürgen Klopp, yıldız futbolcusu Mohamed Salah'ın takımdaki geleceği ve sözleşme görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Klopp, anlaşma sağlanabilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu belirterek, "Görüşüyoruz. Salah gibi bir oyuncuyla kontrat uzatmak, öğleden sonra bir bardak çay içilen ve hemen anlaşmaya varabildiğiniz bir toplantı değil. Bu tamamen normal. Bu hakkında söylenecek başka bir şey yok. Salah, kendisine sorulduğunda bunun hakkında konuşuyor. Bence hepimizin istediği açık ve bunun gibi şeylerin zamana ihtiyacı var, o kadar." ifadelerinde bulundu.

Liverpool ile sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Mohamed Salah, geçtiğimiz günlerde takımda kalmak istediğini ancak bu konuda yönetimin karar vermesi gerektiğini dile getirmişti.





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