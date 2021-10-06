Liverpool'da Mohamed Salah bilinmezliği yaşanıyor. Sezona 9 gol ve 3 asist ile başlayan Mısırlı yıldızın İngiliz ekibiyle sözleşme uzatıp uzatmayacağı henüz belli değil.

Mirror'da yer alan habere göre İngiliz ekibiyle olan mevcut sözleşmesinin son 2 senesine giren yıldız futbolcunun kulüpten maaşına zam talebi bulunuyor.

Salah'ın sözleşme uzatmak için Liverpool'dan haftalık 300 bin ile 380 bin Sterlin arası bir ücret istediği de bildirilenler arasında.

Liverpool'un bu maaş talebine nasıl yaklaşacağı şu an için bilinmiyor ancak İngiliz kulübünün efsane futbolcularından Jamie Carragher'a göre yıldız isimle hiç düşünülmeden sözleşme uzatılmalı.

Konuyla ilgili olarak görüşlerini aktaran eski Liverpool efsanesi Jamie Carragher, bunun bir soru işareti olmaması gerektiğini ve Salah'ın sözleşmesinin bedeli ne olursa olsun uzatılması gerektiğini dile getirdi.





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