Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftada 2. gün maçları bu akşam oynandı. Gecenin en önemli maçlarından birisi de İngiltere'de Anfield Road'da oynandı. Premier Lig'de gümbür gümbür şampiyonluğa giden ve sezon başı olmasına rağmen rakipleriyle arayı açan Liverpool, İtalya'da zor zamanlar geçiren Napoli'yi ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısı Liverpool için resmen işkenceye dönüştü. 19. dakikada Fabinho sakatlandı ve yerini Wijnaldum'a bırakmak zorunda kaldı. Brezilyalı ön libero oyundan çıkınca Liverpool'un oyun düzeni alt üst oldu. Değişikliğin 2 dakika sonrası Napoli'nin golü de gelince İngilizler bir an önce araya gitmek istedi. Golün ardından 23. dakikada savunmanın bel kemiği Van Dijk da kenini yere bırakınca taraftarların yüreği ağza geldi.

Ancak korkulan olmadı ve Hollandalı başarılı stoper oyuna kaldığı yerden devam etti. İlk yarının son düdüğü çalar çalmaz Alman teknik adam Klopp, Fabinho'nun durumunu öğrenmek için soyunma odasına koşarak gitti.