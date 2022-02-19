Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal ile Mısır'ın karşılaştığı final mücadelesinde birbirlerine rakip olan Sadio Mane ve Mohamed Salah, Liverpool'un Premier Lig'de Norwich City ile oynadığı maçta kadroya geri döndü.

Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal ile Mısır'ı yenerek zafere ulaşan Mane, maç öncesi takım arkadaşı Mohamed Salah'ın rahatsız olacağını düşünerek özel bir istekte bulundu.

Canal+'da yer alan habere göre Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal ile Mısır'ı yenerek zafere ulaşan Mane, takım arkadaşı Mohamed Salah'ın rahatsız olacağını düşünerek maç öncesi herhangi bir kutlama yapılmaması için özel talepte bulundu.

Senegalli yıldızın Salah'a olan saygısından bu istediğini kulübe ilettiği bildirildi.



