Sadio Mane'nin Bayern Münih'e transfer olmasının ardından Premier Lig ekibi Liverpool'da bir ayrılık daha yaşanabilir.

The Sun'da yer alan habere göre Liverpool'da, sözleşme uzatma görüşmeleri çıkmaza giren Mohamed Salah ile yollar ayrılabilir. İngiliz kulübünün, yıldız futbolcuya 60 milyon Sterlin'lik bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alabileceği belirtildi.

Real Madrid'in ilgisi

Liverpool'daki geleceği belirsizliğini koruyan Mısırlı yıldızın durumunu LaLiga devi Real Madrid yakından takip ediyor ve şartların uygun hale gelmesi durumunda teklifte bulunabilir.

Sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi

Salah'ın mevcut sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Ancak kulüp ile oyuncu arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri çıkmaza girmiş durumda. 30 yaşındaki Mısırlı futbolcunu haftalık 400 bin Sterlin'lik maaş talebi nedeniyle yaklaşık 1 yıldır görüşmelerde sonuç alınamıyor.

Geçtiğimiz sezon Liverpool forması ile 51 maça çıkan Mohamed Salah, 31 gol ve 16 asistlik performans göstermişti.



