İngiliz devi Liverpool, devam etmesi planlanan sezonda şampiyonluğu kısa sürede elde etmeyi planlarken önümüzdeki sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mundo Deportivo'ya göre İngiliz ekibi, Barcelona'nın Fransız oyuncusu Ousmane Dembele'yi kadrosuna katmak istiyor.

Barcelona'da sakatlıkların etkisiyle çok iyi bir süreç geçiremeyen Dembele, Jurgen Klopp'un çok beğendiği isimlerden biri olarak aktarılıyor.

Yaz aylarında Dembele için harekete geçmeyi planlayan Liverpool'un rakibi olarak ise Juventus öne çıkıyor. Sakatlıklar nedeniyle bu sezon sadece 5 lig maçına çıkabileden Dembele'nin yaz döneminde ciddi bir transfer yarışının ana aktörü olması bekleniyor.



