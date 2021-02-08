İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında ağırladığı Manchester City karşısında 4-1'lik ağır bir yenilgi aldı. Maç sonunda Liverpool Menajeri Jurgen Klopp, yaptığı hatalar ile karşılaşmada dikkat çeken Alisson Becker'e destek verdi.

Alisson'un yaptığı hataları kabul eden ama daha önce de birçok kez bu takımı kurtardığını belirten Klopp, "Alisson'un hatalarına saklanamayız. Bunlar üzerinden konuşmak zorunda değiliz. Evet, hata yaptığı doğru. İlk golde yapabileceği bir şey yoktu. İkinci golde topu yanlış oynadı. Bir nedeni yok ki belki de ayakları soğuktu. Kulağa komik gelse de olabilir. Alisson, bugün iki hata yaptı ama bugüne kadar da birçok kez hayatımızı kurtardı. İşte böyle" ifadelerini kullandı.