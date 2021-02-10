İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da işler iyi gitmiyor. Sonuçların yanı sıra İngiliz devinde menajer Jurgen Klopp ile Liverpool'un sahipleri Fenway Sports Group arasında transfer nedeniyle bir gerginlik yaşanıyor.

The Sun, Jurgen Klopp'un geride kalan ara transfer döneminde Napoli'den Kalidou Koulibaly'nin alınmamış olmasına tepkili olduğunu belirtiyor. Alman menajer, Koulibaly'yi takımda görmek istediğini belirtse de Napoli'nin sahibi Aurelio de Laurentiis'in 100 milyon Pound bonservis talebi nedeniyle Liverpool'un sahipleri bu transferi ciddi bir olasılık gibi değerlendirmediler. Fakat Jurgen Klopp'un ise oyuncunun alınması adına her şeyin yapılması gerektiğine inandığı aktarılıyor.

Kalidou Koulibaly talebi istediği şekilde değerlendirilmeyen Jurgen Klopp, ara transfer döneminde savunma hattını Schalke'den milli yıldızımız Ozan Kabak ve Ben Davies ile güçlendirmişti.