İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un yıldız futbolcusu Roberto Firmino, takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

İsmi transferde Juventus ile anılan Brezilyalı futbolcu, TNT Sports'a verdiği demeçte konuyla ilgili şu sözleri dile getirdi: "Bu takımı, bu şehri ve taraftarları seviyorum. Buradayım. Elbette takımda kalmak istiyorum."

Klopp takımda kalmasını istiyor

Geçtiğimiz günlerde de Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, Firmino'nun takımda kalmasını istediğini belirterek, "Firmino bizim için çok önemli. O bu takımın kalbi ve ruhu. Son birkaç yılda oynama şeklimiz sadece onun sayesinde mümkün oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Juventus iddiaları

İngiliz ekibi ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Firmino'nun ismi son dönemde Juventus ile anılıyordu. 2015 yılından bu yana Liverpool formması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu geçtiğimiz sezon 35 maçta 11 gol ve 5 asist kaydetmişti.



