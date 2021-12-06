Sözleşmesi 2023 yılına sona erecek olan Mohamed Salah'ın Liverpool'daki geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Takımdaki geleceği hakkında konuşan Salah, Liverpool yönetimine de yeni sözleşme için çağrıda bulundu.

Mirror'da yer alan habere göre Liverpool'da kalmak istediğini dile getiren Salah, "Daha önce birkaç kez söyledim, eğer karar bana kalırsa Liverpool'da kalmak istiyorum. Ancak karar yönetimin elinde ve bu sorunu çözmeleri gerekiyor. Sorun yok ama kontrat için anlaşmamız lazım. Bu onlara kalmış." sözleri ile Liverpool yönetimine seslendi.

Barcelona sözleri

Ayrıca Mısır basınına kendisi hakkında çıkan Barcelona iddiaları ile ilgili konuşan yıldız futbolcu, Katalan ekibinin kendisi ile ilgilenmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, "Xavi'nin beni takımında istediği ile ilgili söylenenleri okudum. Barcelona gibi bir takımın benimle ilgilenmesi beni mutlu ediyor ama Liverpool'da mutluyum ve gelecekte neler olacağını göreceğiz. Şu anda dünyanın en güçlü ligi olduğu için Premier Lig'de kalmayı tercih ediyorum." ifadelerinde bulundu.







