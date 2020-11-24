Şampiyonlar Ligi D Grubu lideri Liverpool'a Mohamed Salah'tan iyi haber geldi. Milli takım arasında kardeşinin düğününe katılan ve insanlarla samimi görüntüleri internete sızan Mısırlı oyuncunun, corona virüs testi pozitif çıkmıştı.
Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, yarın oynanacak Atalanta maçı öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Alman çalıştırıcı, 28 yaşındaki hücum oyuncusunun iyileştiğini ve Atalanta karşısında oynayabileceğini söyledi.
Mohamed Salah, geçirdiği covid-19'dan dolayı Liverpool'un Leicester City ile karşılaştığı maçta görev alamamıştı.
Pazartesi günü yapılan koronavirüs testi negatif çıkan Salah, antrenmana katıldı.
İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda çıktığı 3 maçı kazandı. Kırmızılar bu maçlarda 8 gol kaydederken, kalesini gole kapattı.
NTV Spor