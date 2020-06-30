Liverpool’da Joel Matip sezonu kapattı

Liverpool'da son dakika şoku yaşanıyor. İngiltere Premier Lig’de sezonun bitimine 7 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Liverpool’da 28 yaşındaki defans oyuncusu Joel Matip, ayağından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

30 Haziran 2020, Salı 14:26 Son Güncelleme:
- A +
Liverpool’da Joel Matip sezonu kapattı

İngiliz kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 30. haftada Everton ile oynadıkları karşılaşmada ayağından sakatlanan Matip’in sezonun kalan 7 maçında forma giyemeyeceği duyuruldu.

Kamerunlu oyuncu bu sezon 13 maçta forma giymiş 2 kez ağları sarsmıştı.

AA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...