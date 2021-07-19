İngiliz futbolcu Jordan Henderson'ın Liverpool'dan ayrılması gündeme geldi.

İngiliz basınından Daily Mirror'ın haberine göre Kırmızılar'ın başarılı orta saha oyuncusuyla yaptığı yeni gözleşme görüşmeleri tıkanma noktasında. Haberde 31 yaşındaki futbolcunun takımdaki geleceğini ciddi şekilde düşündüğü ve yolların ayrılabileceği belirtildi.

Öte yandan Fransız devi Paris Saint Germain başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün İngiliz milli takımı oyuncusuyla ilgilendiği ilgilendiği ve kırmızı alarma geçtiğinden bahsedildi.

Sözleşmesi 2023'te sona eriyor

Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşan Jordan Henderson, Liverpool ile 21 Premier Lig maçında sahaya çıkarken 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Henderson'ın İngiliz ekibiyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.