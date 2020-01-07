Liverpool’da gündem Curtis Jones

İngiltere Federasyon (FA) Kupası’nda Liverpool, yedek ağırlıklı çıktığı derbi karşılaşmasında Everton’ı tek golle yenmeyi başardı.

Önceki gün oynanan mücadeleye ise damgasını, Kırmızılar’ın yeni yeteneği olarak gösterilen Curtis Jones damgasını vurdu. 2001 doğumlu oyuncu, ilk 11’de başladığı mücadelede ceza sahası dışından sağ çaprazdan harika bir gole imzasını atarak, takımını 4. Tur’a çıkardı.

Altyapıdan çıkan ve bu sezon ikinci kez Liverpool’da 11 çıkan orta saha oyuncusu, 18 yıl 340 günle Robbie Fowler’dan (1994) sonra bu derbilerde gol atan en genç futbolcu unvanını elde etti.

Teknik direktör Jürgen Klopp da “Jones harika bir yetenek. Düzenli olarak bu takımda oynaması çok uzun sürmeyecek” diye konuştu.