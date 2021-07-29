Liverpool'un yıldız isimleri Virgil van Dijk ile Joe Gomez, formasına kavuştu.

İngiliz ekibinin, Hertha Berlin'e 4-3 kaybettiği karşılaşmada her iki futbolcu da 69. dakikada oyuna dahil oldu. van Dİjk, geçtiğimiz sezon Premier Lig'in 5. haftasında 17 Ekim'de oynanan Everton derbisinde sakatlanmıştı. Gomez ise diz sakatlığı nedeniyle 8 Kasım'dan beri takımda yer alamıyordu.