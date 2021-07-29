Liverpool'da Gomez ile van Dijk sahalara geri döndü
Liverpool, uzun süredir sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kalan yıldız futbolcular Virgil van Dijk ile Joe Gomez'in Hertha Berlin maçıyla sahalara geri döndü. 4-3 kaybedilen maçta her iki futbolcu da 69. dakida oyuna dahil oldu.van Dijk, 17 Ekim'den, Gomez ise 8 Kasım'dan beri oynayamıyordu.
Liverpool'un yıldız isimleri Virgil van Dijk ile Joe Gomez, formasına kavuştu.
İngiliz ekibinin, Hertha Berlin'e 4-3 kaybettiği karşılaşmada her iki futbolcu da 69. dakikada oyuna dahil oldu. van Dİjk, geçtiğimiz sezon Premier Lig'in 5. haftasında 17 Ekim'de oynanan Everton derbisinde sakatlanmıştı. Gomez ise diz sakatlığı nedeniyle 8 Kasım'dan beri takımda yer alamıyordu.