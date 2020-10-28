Liverpool'da sakatlık krizi büyüyor. İngiltere Premier Lig'de Everton ile oynanan maçta Virgil van Dijk'ı kaybeden Liverpool, bu kez de UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Midtjylland maçında Fabinho'nun sakatlığı ile şok yaşadı. Van Dijk'ın sezonu kapatması sonrası menajer Jurgen Klopp tarafından stoperde görevlendirilen Fabinho'nun da sakatlanması savunmadaki sorunların büyümesine neden oldu.

Jurgen Klopp, Midtjylland karşılaşmasının 27. dakikadasında sakatlanan Fabinho'nun yerine 19 yaşındaki Rhys Willams'ı oyuna aldı. 27. dakikada koşarken kendini yere bırakan ve sağ dizinden bir sakatlık yaşayan Fabinho'nun durumunun ciddi olabileceği aktarılmakta.

Devre arasında mutlaka bir stoper takviyesi yapmak isteyen Liverpool, Schalke forması giyen milli yıldızımız Ozan Kabak ve Napoli'nin yıldız stoperi Kalidou Koulibaly ile ilgileniyordu.