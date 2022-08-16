İngiliz devi Liverpool'un bu sezon kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Darwin Nunez, takımının Crystal Palace ile oynadığı mücadelede rakibine yaptığı hareket ve gördüğü kırmızım kart nedeniyle sosyal medya hesabından yapğtığı paylaşım ile özür diledi.

Darwin Nunez paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sergilediğim çirkin tavrın farkındayım. Hatalarımdan ders almak için buradayım ve bir daha böyle bir şey yaşanmayacak."

Neler yaşandı?

Liverpool ile Crystal Palace arasında oynanan mücadelenin 57. dakikasında Darwin Nunez şoke eden bir harekete imza atmıştı. Uruguaylı yıldız rakibi Joachim Andersen ile gerginlik yaşamış ve Nunez, gerginlik sırasında rakibine kafa atarak maçın hakemi tarafından kırmızı kart ile oyundan ihraç edilmişti.

Olayın ardından 10 kişi kalan Liverpool, 61. dakikada Luis Diaz'ın golüyle skoru 1-1'e getirmiş ve maçtan 1 puanla ayrılmıştı.



