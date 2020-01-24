Liverpool dün deplasmanda oynadığı Wolverhampton maçını 2-1 kazandı ve ligde üst üste 14. galibiyetine ulaştı. Jürgen Klopp'un ekibi böylece puanını 67 yaptı ve en yakın rakibi Manchester City'nin 16 puan önüne geçti.

Kalan 15 maçta sadece 9 galibiyet yetecek

Liverpool için artık geri sayım başladı. Şampiyonluk sadece 9 galibiyete bir başka deyişle 27 puana ihtiyacı olan Liverpool kalan 15 maçta bunu başarırsa diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın şampiyonluğa yetecek. Liverpool eğer Manchester City tüm maçlarını kazanırsa 4 Nisan 2020 tarihinde rakibiyle sahasında oynayacağı maçı berabere dahi bitirse yine mutlu sona ulaşacak

Premier Lig rekorunu kıracak

Premier Lig tarihinde en erken şampiyon olan takım Manchester United oldu. Efsanevi teknik adam Alex Ferguson yönetimindeki kırmızı-şeytanlar, 14 Nisan 2001'de bitime 5 hafta kala şampiyonluğa ulaşmıştı.





Liverpool'un Premier Lig fikstürü (ilk 9 maç)

29.01.2020 West Ham-Liverpool

1.02.2020 Liverpool-Southampton

15.02.2020 Norwich City-Liverpool

24.02.2020 Liverpool-West Ham

29.02.2020 Watford-Liverpool

7.03.2020 Liverpool-Bournemouth

14.03.2020 Everton-Liverpool

21.03.2020 Liverpool-Crystal Palace

4.04.2020 Manchester City-Liverpool





fanatik.com.tr / Tolga Kuru



