Liverpool'a şampiyonluk için 9 galibiyet yetecek

Liverpool deplasmanda oynadığı Wolverhampton maçını da 2-1 kazandı ve üst üste 14.galibiyetine ulaştı. Jürgen Klopp'un ekibi puanını 67 yaptı ve en yakın rakibi Manchester City'nin 16 puan önüne geçti. Liverpool için artık geri sayım başladı, sadece 9 galibiyet diğer maçlara bakılmaksızın şampiyonluğa yetecek.

24 Ocak 2020, Cuma 11:44 Son Güncelleme:
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Liverpool'a şampiyonluk için 9 galibiyet yetecek

Liverpool dün deplasmanda oynadığı Wolverhampton maçını 2-1 kazandı ve ligde üst üste 14. galibiyetine ulaştı. Jürgen Klopp'un ekibi böylece puanını 67 yaptı ve en yakın rakibi Manchester City'nin 16 puan önüne geçti.

Kalan 15 maçta sadece 9 galibiyet yetecek

Liverpool için artık geri sayım başladı. Şampiyonluk sadece 9 galibiyete bir başka deyişle 27 puana ihtiyacı olan Liverpool kalan 15 maçta bunu başarırsa diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın şampiyonluğa yetecek. Liverpool eğer Manchester City tüm maçlarını kazanırsa 4 Nisan 2020 tarihinde rakibiyle sahasında oynayacağı maçı berabere dahi bitirse yine mutlu sona ulaşacak

Premier Lig rekorunu kıracak

Premier Lig tarihinde en erken şampiyon olan takım Manchester United oldu. Efsanevi teknik adam Alex Ferguson yönetimindeki kırmızı-şeytanlar, 14 Nisan 2001'de bitime 5 hafta kala şampiyonluğa ulaşmıştı.


Liverpool'un Premier Lig fikstürü (ilk 9 maç)

29.01.2020 West Ham-Liverpool 

1.02.2020 Liverpool-Southampton 

15.02.2020 Norwich City-Liverpool 

24.02.2020 Liverpool-West Ham 

29.02.2020 Watford-Liverpool 

7.03.2020 Liverpool-Bournemouth 

14.03.2020 Everton-Liverpool 

21.03.2020 Liverpool-Crystal Palace 

4.04.2020 Manchester City-Liverpool  


fanatik.com.tr / Tolga Kuru


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