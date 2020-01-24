Liverpool'a şampiyonluk için 9 galibiyet yetecek
Liverpool deplasmanda oynadığı Wolverhampton maçını da 2-1 kazandı ve üst üste 14.galibiyetine ulaştı. Jürgen Klopp'un ekibi puanını 67 yaptı ve en yakın rakibi Manchester City'nin 16 puan önüne geçti. Liverpool için artık geri sayım başladı, sadece 9 galibiyet diğer maçlara bakılmaksızın şampiyonluğa yetecek.
Liverpool dün deplasmanda oynadığı Wolverhampton maçını 2-1 kazandı ve ligde üst üste 14. galibiyetine ulaştı. Jürgen Klopp'un ekibi böylece puanını 67 yaptı ve en yakın rakibi Manchester City'nin 16 puan önüne geçti.
Kalan 15 maçta sadece 9 galibiyet yetecek
Liverpool için artık geri sayım başladı. Şampiyonluk sadece 9 galibiyete bir başka deyişle 27 puana ihtiyacı olan Liverpool kalan 15 maçta bunu başarırsa diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın şampiyonluğa yetecek. Liverpool eğer Manchester City tüm maçlarını kazanırsa 4 Nisan 2020 tarihinde rakibiyle sahasında oynayacağı maçı berabere dahi bitirse yine mutlu sona ulaşacak
Premier Lig rekorunu kıracak
Premier Lig tarihinde en erken şampiyon olan takım Manchester United oldu. Efsanevi teknik adam Alex Ferguson yönetimindeki kırmızı-şeytanlar, 14 Nisan 2001'de bitime 5 hafta kala şampiyonluğa ulaşmıştı.
Liverpool'un Premier Lig fikstürü (ilk 9 maç)
29.01.2020 West Ham-Liverpool
1.02.2020 Liverpool-Southampton
15.02.2020 Norwich City-Liverpool
24.02.2020 Liverpool-West Ham
29.02.2020 Watford-Liverpool
7.03.2020 Liverpool-Bournemouth
14.03.2020 Everton-Liverpool
21.03.2020 Liverpool-Crystal Palace
4.04.2020 Manchester City-Liverpool
fanatik.com.tr / Tolga Kuru