Liverpool - West Ham United maç sonucu: 2-1

İngiltere Premier Lig'de Liverpool kendi sahası Anfield Road'da Londra ekibi West Ham United'ı ağırladı. Maçın 10. dakiaksında konuk ekip Pablo Fornals'ın golüyle 1-0 öne geçti. 42'de Mısırlı yıldız Muhammed Salah, penaltıda skora eşitliği getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda ise maçın bitimine 5 dakika kala Liverpool'un 45 milyon euroluk yeni transferi genç Portekizli Diogo Jota Kırmızılar'a galibiyeti getiren golü attı.

Bu skorun ardından Liverpool, 16 puana yükselirken West Ham United ise 8 puanda kaldı.





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