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Liverpool - West Bromwich maç sonucu: 1-1

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında lider Liverpool, sahasında ağırladığı West Bromwich Albion ile 1-1 berabere kaldı ve bu sezon ligde ilk kez iç sahada puan kaybı yaşadı.

27 Aralık 2020, Pazar 21:46 Son Güncelleme:
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Liverpool - West Bromwich maç sonucu: 1-1

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında lider Liverpool, sahasında West Bromwich Albion'u konuk etti. Liverpool, beklenmedik bir sonuç alarak evinde ağırladığı West Bromwich ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Liverpool, 12. dakikada Sadio Mane'nin golüyle öne geçerken konuk ekip, 82. dakikada Semi Ajayi ile rakibine cevap verdi. 

Bu sezon Premier Lig'de iç sahadaki ilk puan kaybını yaşayan Liverpool, 15 maç sonunda 32 puana ulaşırken Sam Allardyce yönetimindeki West Bromwich ise 15. maçında 8. puanını aldı. 

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