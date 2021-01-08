Liverpool ve Leeds arasında Rodrigo de Paul yarışı

İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Leeds United, transfer adına karşı karşıyalar. The Sun'a göre Leeds United, Udinese'nin yıldız orta saha oyuncusu Rodrigo de Paul'u kadrosuna katmak istiyor.

Devre arasında De Paul transferini bitirmek isteyen Leeds'in en güçlü rakibi olarak Liverpool gösteriliyor. Bielsa, oyuncu için bu ay harekete geçip geçmeme konusunda kararsızlık yaşasa da Liverpool'un devreye girmesi sonrası elini çabuk tutmak istediği aktarılıyor.

Daha önce Andrea Pirlo'nun Juventus'ta görmek istediği aktarılan Arjantinli yıldız Rodrigo de Paul için şimdi de İtalya'da Inter'in devrede olduğu belirtiliyor.