Corona virüs nedeniyle İngiltere'de futbola ara verildi. Ancak kulüpler transferi kesmesi. Liverpool ve Arsenal'in gözlemcileri tüm hızıyla çalışmalarını sürdürürken, Eintracht Frankfurt'un 20 yaşındaki savunmacısı Evan Ndicka iki takımın da gündemine geldi.

1.92 boyunda Fransız savunmacı için çetin bir transfer savaşı yaşanacak gibi duruyor. Sky Sports'un haberine göre Liverpool, Lovren ile bu sezon yolları ayıracak ve yerine genç ismi katmak istediği öğrenildi. Arsenal'de de Arteta'nın David Luiz ve Sokratis ikilisinden memnun olmadığı savunma hattını değiştirmek istediği vurgulandı.

Alman kulübünün transfer için 20 milyon Euro aralığında bir rakam belirlediği gelen bilgiler arasında.