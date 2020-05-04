Liverpool Uğurcan Çakır için geliyor! 30 milyon Euro...

Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır Avrupa'nın radarında. Liverpool, Sevilla ve Everton'un ilgilendiği Uğurcan'a son olarak Tottenham'ın talip olduğu ve Londra ekibinin genç kaleci için oldukça istekli olduğu iddia edilmişti. Fakat Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan ve şu anda dünyanın en iyi takımı olarak lanse edilen İngiliz devi Liverpool'un, Uğurcan Çakır aşkı yeniden alevlendi.

Sportslens. com sitesi, Ada devinin, genç kaleciyi transfer etmekte çok ısrarcı olduğunu yazdı. Liverpool'un Alisson Becker'in yedeği olarak Uğurcan'ı kadrosuna dahil etmek istediği ve İngiliz ekibinin en büyük hedefinin milli eldiven olduğu aktarıldı.

Kapı 30 milyon Euro'dan açılacak

Hatırlanacağı üzere Başkan Ahmet Ağaoğlu, Liverpool'un yanı sıra birçok Avrupa devinin takibinde olan milli file bekçisi için kulübe 20 milyon Euro'luk resmi teklifin geldiğini açıklamıştı. Trabzonspor'un sezon sonunda Uğurcan için yapılan pazarlıkları 30 milyon Euro'dan açacağı da gelen haberler arasında.

İngiltere'deki bahis şirketleri de bu transfer için oran açtı. Başarılı kalecinin gelecek sezon Liverpool forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.



