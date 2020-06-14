Liverpool transfere servet yatıracak

İngiltere’de 29 yıllık aranın ardından şampiyonluğa koşan Liverpool, gelecek sezonun transfer listesini de belirledi. Merseyside ekibinin, Wolves’te görev yapan ve dünyanın en hızlı oyuncusu olarak nitelendirilen Adama Traore için 110 milyon Euro’yu gözden çıkardığı öğrenildi.

24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun da bu transfere sıcak baktığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.