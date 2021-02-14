Ara transfer döneminde kadrosuna milli yıldızımız Ozan Kabak ile Ben Davies'i katan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, yaz transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor. Mirror'a göre bir stoper takviyesi daha yapmak isteyen İngiliz devi, Torino'dan Bremer ile ilgileniyor.

Bremer'in Torino ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 2018'de Atletico MG'den 5.8 milyon Euro'luk bonservis ile transfer edilen Brezilyalı oyuncunun şimdi ise bonservisinin 15 milyon Euro düzeyinde olduğu belirtiliyor.