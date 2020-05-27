Liverpool, Thomas Meunier için devrede

Belçikalı sağ bek Thomas Meunier, PSG ile olan sözleşmesinin bitmesiyle bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanırken kendisiyle ilgilenen takımlara Liverpool da eklendi.

Fransız basınına göre Trent Alexander-Arnold için uygun bir alternatif arayan Liverpool, Belçikalı sağ bek için devreye girdi.

Liverpool Menajeri Jurgen Kloop'un Trent Alexander-Arnold'un yedeği olarak elinde sağ bekte kullanabileceği kendi pozisyonları olmasa da Joe Gomez ve James Milner gibi isimler yer alırken genç oyuncu Neco Williams'ın da ismi öne çıkıyordu.

Tottenham Menajeri Jose Mourinho'nun da uzun süredir ısrarla kadrosuna katmak istediği Meunier için Liverpool'un devreye girmesi oyuncunun tercihini etkileyebilir.



