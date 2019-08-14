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Liverpool taraftarlarından Boğaz turu

Liverpool taraftarlarından Boğaz turu

14 Ağustos 2019, Çarşamba 16:26
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Liverpool taraftarlarından Boğaz turu

Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA)- LIVERPOOL ve Chelsea'nin bu akşam karşı karşıya geleceği UEFA Süper Kupa maçı öncesi İngiliz taraftarlar için düzenlenen etkinlikler kapsamında, çok sayıda Liverpoollu tekneyle Boğaz turuna çıktı.
Kabataş iskelesinden hareket eden tekneyle birlikte 4 saatlik tura çıkan taraftarlar, şarkılar ve marşlar söyleyerek İstanbul Boğazı'nın tadını çıkardı. Liverpoollu taraftarların tekne turu Kabataş iskelesinde sona erecek. Ardından taraftarlar Süper Kupa heyecanını yaşamak için stattaki yerlerini alacak.

(FOTOĞRAFLI)

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