Liverpool taraftarları çıldırdı!

Liverpool taraftarları, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da devam ettiren ezeli rakibi Manchester United’ı yalnız bırakmadı!. Merseyside temsilcisinin taraftarları, Kırmızı Şeytanlar’ın açık antrenmanına ufak bir ziyaret gerçekleştirdiler. Kırmızılar’a gönül vermiş olan futbolseverler, öncelikle bir uçak kiraladı. Sonrasında ise uçağın arkasına bir pankart bağlandı ve buraya ‘Liverpool 6 kez Avrupa şampiyonu’ yazıldı.

Bu yazı, idman boyunca United’lı oyuncuların tepesinde gezerken, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ise son çareyi çalışmalara ara vermekte buldu.