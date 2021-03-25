Türkiye'nin Hollanda karşısında elde ettiği 4-2'lik zaferde milli futbolcu Ozan Kabak, Liverpool taraftarını büyüledi.

Daily Star'ın derlediği haberde, İngilizler sosyal medyada milli futbolcumuza övgüler yağdırırken "Ozan Hollanda takımını parçalara ayırıyor, çok iyi ve hala sadece 20 yaşında, hak ettiği saygıyla bahsedilmiyor" yorumu yapıldı.

'Takımda tutun' çağrısı

Bir başka paylaşımda ise Ozan, Çağlar ile iyi bir stoper ikilisi ve kesinlikle muazzam görünüyor, onu Van Dijk'in yanında hayal edin" ifadeleri kullanıldı. Liverpool taraftarı yaptıkları paylaşımlarda takımlarının Ozan Kabak'ı kadroda tutmak için ellerinden geleni yapmaları gerektiği fikrinde görüş birliğine vardılar.

Sözleşmesindeki ek madde

Haberde ayrıca, Klopp'un Ozan ile olan anlaşmayı bu yaz kalıcı hale getirmesi için sözleşmesinde bir madde olduğundan ve geçen hafta yapılan görüşmede kendisinden görmeleri gereken şeyi gördüklerini ima ettiğinden de bahsedildi.