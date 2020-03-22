Liverpool stat görevlilerini marketlere yönlendiriyor

Liverpool, halkın corona virüs salgını nedeniyle marketlere akın etmesi sonucunda Anfield'daki stat görevlilerinin düzeni sağlamak adına yardımcı olabileceklerini açıkladı.

İngiltere'de hükümetin açıkladığı önlemler uygulanmaya başlandıktan sonra halk, panik havasıyla özellikle süpermarketlere akın eder oldu. Süpermarketlerin yardımcı olma çabalarına rağmen ülke çapında artan stok çabası marketleri çok daha yoğun hale getirdi.

Bu doğrultuda Liverpool da maçların askıya alındığı bu dönemde Anfield'daki görevlilerinin, süpermarketlerdeki yükü hafifletmeye yardım edebileceklerini belirtti.

Liverpool'un CEO'su Peter Moore, Twitter üzerinden Merseyside'daki süpermarketlerin yöneticilerine seslenerek stadyumdaki çalışanlarımız kalabalık kontrolü, kuyruk düzeni, park kontrolü, yaşlılara yardım, alınan ürünlerin arabalara götürülmesi konularında yardım sağlamak adına gönüllüler ifadelerini kullandı.